Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria decorre em Azambuja

Evento dedicado aos autores locais vai realizar-se em Setembro no Páteo do Valverde, em Azambuja.

O Páteo Valverde, em Azambuja, vai acolher nos dias 22, 23 e 24 de Setembro a terceira edição da Feira do Autor, promovida pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e com organização da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo.

A iniciativa, que tem como objectivo promover o trabalho dos autores locais, o livro e a leitura, vai incluir encontros com autores locais, venda de livros, showcooking, sessões de conto, animação infantil, uma maratona da poesia e momentos musicais.