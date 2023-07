Médio Tejo reforça resposta na saúde para a Jornada Mundial da Juventude

O Centro Hospitalar do Médio Tejo realizou três exercícios de formação e simulacro de catástrofe nas suas três unidades, para testar todos os circuitos e as equipas, no âmbito do plano de catástrofe da instituição.

A região do Médio Tejo reforçou a resposta nos cuidados de saúde face ao número elevado de participantes esperados para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) não elaborou nenhum plano específico para a JMJ, “mas as equipas estão em alerta e prontas para assegurar maiores níveis de afluência que possam surgir, reunindo de imediato mais meios - humanos e físicos - para o efeito, de acordo com o nível de contingência”, indica fonte do hospital à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, “se o nível de contingência for para além dos patamares previstos por este plano de contingência, poderá verificar-se uma situação de emergência, que exige a activação do plano de catástrofe do CHMT”. Durante a JMJ, perspectiva-se um número elevado de pessoas a circular pela região do Médio Tejo, pelo que o CHMT realizou “três exercícios de formação e simulacro de catástrofe nas três unidades do CHMT, para testar todos os circuitos e as equipas, no âmbito do plano de catástrofe da instituição”.

“A instituição encontra-se treinada e devidamente preparada para qualquer eventualidade”, assegura o CHMT, ao revelar que as equipas do Serviço de Pediatria vão ser reforçadas entre 2 e 6 de Agosto. Referindo que o plano de contingência do CHMT prevê “três patamares de resposta diferenciados, consoante a pressão assistencial e os níveis de afluência às três unidades hospitalares”, a mesma fonte adianta que, tendo em conta o histórico de outras JMJ, “poderão surgir quadros de insolações, desidratações, quadros de gastrointestinais, entorses, quedas, entre outros”. O CHMT integra três unidades hospitalares, localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas.

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo afirma que foi “elaborado um plano específico que prevê um conjunto de medidas para adaptação e reforço da resposta dos cuidados de saúde primários”. Sendo a freguesia de Fátima, no concelho de Ourém, um dos principais pólos de atracção, “está previsto o alargamento do horário de funcionamento da Unidade de Saúde Familiar de Fátima no fim de semana de 29 e 30 de Julho, das 09h00 às 17h00, bem como no dia 5 de Agosto, das 08h00 às 17h00, dia da deslocação do Santo Padre a Fátima”.

Prevê-se também um “reforço da capacidade de resposta dos centros de saúde da região do Médio Tejo, nomeadamente do Atendimento Complementar de Ourém, que funciona aos sábados e domingos das 09h00 às 19h00”. Estarão também em funcionamento aos fins de semana os Serviços de Atendimento Complementar de Ferreira do Zêzere e Mação.

O ACES refere à Lusa que “todas as unidades funcionais estão sensibilizadas e preparadas para o acréscimo de procura”, estando previsto “o reforço da capacidade de resposta à doença aguda de forma a evitar o recurso aos Serviços de Urgência”.