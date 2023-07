Misericórdia de Constância sem dinheiro para pagar subsídios de férias

A Santa Casa da Misericórdia de Constância teve de pedir ajuda financeira à Segurança Social para poder pagar os subsídios de férias dos seus cerca de 81 trabalhadores e outras despesas. A atribuição do subsídio extraordinário, no montante de 75 mil euros, já foi deferido pela ministra da Segurança Social mas até ao início desta semana ainda não tinha chegado à instituição, disse a O MIRANTE o provedor António Teixeira.

O mesmo responsável diz tratar-se de uma situação pontual de falta de liquidez derivada de um acumulado de despesas que não teve a devida compensação de receita, designadamente de verbas que a instituição tem a receber de algumas entidades, entre elas a Segurança Social. António Teixeira sublinha que durante os últimos anos verificou-se um acréscimo substancial das despesas, motivado pela resposta à pandemia, pela inflação e também pelo aumento do Salário Mínimo Nacional, tendo os mecanismos compensatórios por parte do Estado ficado aquém do que necessitavam.

O assunto foi abordado na última reunião do executivo da Câmara de Constância pelo vereador da CDU Rui Ferreira, que manifestou preocupação com a situação que a instituição atravessa e perguntou ao presidente do município se estava ao corrente da situação. Questionou ainda se o município já tinha começado a pagar as prestações à Santa Casa referentes à aquisição do imóvel onde vai ser instalada a Loja do Cidadão.

Na resposta, o presidente do município, Sérgio Oliveira (PS), garantiu que a autarquia está a acompanhar a situação desde o início e que foram feitos contactos com a Segurança Social, estando a instituição a aguardar o apoio extraordinário para fazer face aos seus compromissos imediatos. Quanto à aquisição do prédio, o autarca informou que ainda não foi dado início ao pagamento das prestações à instituição. É necessário proceder ao destaque da parcela do imóvel adquirido pela câmara para se fazer a escritura definitiva e a partir daí começarem a efectuar aos pagamentos.

A Santa Casa da Misericórdia de Constância conta com diversas valências sociais. Tem 40 utentes no lar de Santa Margarida da Coutada, 20 no lar de Constância, cinco no Centro de Dia e 32 no Serviço de Apoio Domiciliário, disponibilizando ainda cantina social e creche.