Protecção civil organiza formação com máquinas de rasto em Ferreira do Zêzere

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo promoveu uma acção de treino operacional com máquinas de rasto contínuo em acções de apoio a combate a incêndios rurais. A iniciativa decorreu em Ferreira do Zêzere, tendo sido utilizada a máquina de rastos da Câmara de Ferreira do Zêzere. Participaram na formação elementos dos corpos de bombeiros do Médio Tejo, da Brigada de Sapadores Florestais do Médio Tejo, da Afocelca, do Regimento de Engenharia 1, daUnidade de Emergência de Protecção e Socorro da GNR e do Município de Ferreira do Zêzere. Acompanharam as actividades dois técnicos da Escola Nacional de Bombeiros.