Renovada parceria para funcionamento da Fábrica do Empreendedor em VFX

A Fábrica do Empreendedor de Vila Franca de Xira, um projecto conjunto entre a Agência de Empreendedores Sociais e o município de Vila Franca de Xira, vai manter-se em funcionamento no concelho. A renovação do protocolo de colaboração entre as duas entidades foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo camarário.

A iniciativa, já implantada com sucesso na Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo, tem como missão promover a empregabilidade e o empreendedorismo, impulsionando a inovação social e valorizando as competências da população jovem do concelho. O projecto, diz o município, tem sido um catalisador para o crescimento do concelho destacando-se pela aproximação às comunidades e pelo foco no apoio aos jovens na busca por oportunidades qualificadas no mercado de trabalho, bem como no encorajamento da criação de iniciativas empreendedoras.

Nos últimos três anos a Fábrica do Empreendedor realizou 761 atendimentos, inserindo no mercado de trabalho 96 pessoas e angariando 173 ofertas de trabalho junto das empresas. Também encaminhou 189 pessoas para ofertas de emprego e permitiu dar resposta a 795 empreendedores que queriam lançar os seus próprios negócios. Destes, 95 negócios viram mesmo a luz do dia.

Para garantir a continuidade da iniciativa, a Agência de Empreendedores Sociais e a Câmara de Vila Franca de Xira vão agora celebrar um novo protocolo, aprovado em reunião de câmara, que entrará em vigor em 1 de Agosto e vigorará até 31 de Dezembro de 2024. O compromisso visa procurar uma solução integrada de promoção do desenvolvimento local, com as entidades envolvidas a continuar a trabalhar em prol das temáticas do emprego, empregabilidade, empreendedorismo, valorização e incubação de negócios locais.

Apesar de ter votado favoravelmente o documento, o vereador Barreira Soares, do Chega, não deixou de levantar preocupações sobre a forma de funcionamento da agência, lamentando a falta de informação online sobre o projecto. “Uma incubadora tem de ser empreendedora e dinâmica. Não vimos resultados financeiros conhecidos desta empresa e isso deixou-nos preocupados”, notou, lembrando que talvez fosse melhor o município criar a sua própria incubadora de negócios para não depender de entidades externas.

A Agência de Empreendedores Sociais (SEAcoop) é uma entidade que se dedica a promover o empreendedorismo social e a apoiar iniciativas que tenham um impacto positivo na comunidade. Desde a sua fundação que se foca na criação e implementação de projectos inovadores que contribuam para o desenvolvimento económico e social.