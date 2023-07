Rui Valadas é o novo presidente do Rotary Clube de Vila Franca de Xira

O Rotary Clube de Vila Franca de Xira procedeu, no dia 18 de Julho, à cerimónia de Transmissão de Tarefas para o presidente do ano rotário 2023/24, Rui Valadas, que sucede a Helena Pereira de Jesus.

Esteve presente a vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha e os presidentes das juntas de freguesia de Vila Franca de Xira, Alverca e Sobralinho, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e Vialonga.

O ano rotário seguirá a linha de acção iniciada pelos anteriores presidentes, em particular com o desenvolvimento do projecto de instalação de baloiços nas freguesias do concelho. Também as áreas da educação, cultura e desenvolvimento social foram identificadas como prioridades.