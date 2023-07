Abrantes vai ter mais duas salas para o pré-escolar

Escolas básicas Maria de Lourdes Pintasilgo e da Chainça vão passar a ter um total de sete salas dedicadas à educação pré-escolar para dar resposta a uma necessidade crescente. Desde o início do ano entraram nas escolas do concelho três centenas de alunos de diferentes nacionalidades.

O concelho de Abrantes vai contar com mais duas salas para o pré-escolar no próximo ano lectivo, uma na Escola Básica Maria de Lourdes Pintasilgo, pertencente ao Agrupamento de Escolas n° 1, e outra na Escola Básica de Chainça, integrada no Agrupamento de Escolas n.º 2. A novidade foi dada a saber na última reunião do executivo camarário, realizada a 25 de Julho.

Uma das causas apontadas para a necessidade da abertura de mais salas é, segundo a Câmara de Abrantes, a chegada de novos alunos ao concelho que são oriundos de outros países. Desde Janeiro deste ano já entraram nas escolas do concelho cerca de 300 alunos de diferentes nacionalidades, que continuam a chegar todos os dias, “o que leva a este aumento do número de alunos” e à necessidade de criar mais respostas.

No caso da Escola Básica Maria de Lourdes Pintasilgo, um ofício da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares Lisboa e Vale do Tejo apresentado na reunião veio dar conta do despacho do secretário de Estado da Educação a autorizar o funcionamento de mais uma sala para a educação pré-escolar, passando assim a haver três salas disponíveis.

Relativamente à Escola da Chainça, a Câmara de Abrantes emitiu parecer favorável à abertura de uma nova sala para os alunos de pré-escolar, passando a oferta de três para quatro salas. Tanto no Agrupamento de Escolas nº1 como no nº 2, refere a autarquia em comunicado, as salas encontraram-se no limite máximo de ocupação na educação pré-escolar. “Assim e depois de admitidas as crianças que escolheram este agrupamento, 15 delas, a grande maioria com três anos, ficaram por colocar, encontrando resposta na Escola Básica de Chainça”, afirma o município.