Consultas através do projecto Bata Branca alargadas a Aveiras de Cima

O projecto Bata Branca, que visa assegurar um melhor acesso aos cuidados de saúde primários e que foi implementado, em Junho, no Centro de Saúde de Azambuja, entrou também em funcionamento no dia 19 de Julho, no posto de saúde de Aveiras de Cima. As consultas destinam-se, em ambas as unidades de saúde, a todos os utentes do concelho de Azambuja, bastando para tal efectuar a marcação via telefone. No posto de saúde realizam-se, em Julho e Agosto, às quartas-feiras das 18h30 às 21h30 e aos sábados das 09h00 às 18h00.

Desde que foi implementado o Bata Branca, através do acordo de colaboração entre a Cerci Flor da Vida de Azambuja, a Administração Central do Sistema de Saúde e o município de Azambuja, foram realizadas 700 consultas até 19 de Julho. E a expectativa, afirma a O MIRANTE o presidente da direcção da Cerci, José Manuel Franco, é que continuem a aumentar, esperando-se que só em Agosto sejam efectuadas 630 consultas.

“O projecto está a correr bem e temos atingido todos os objectivos. Temos estado a dar passos certos e desfasados no tempo à medida que vamos percebendo as necessidades das pessoas e que nos é permitido”, refere o dirigente, sublinhando que a implementação do projecto em Aveiras de Cima só estava prevista para Setembro mas que com “esforço” foi possível avançar mais cedo.

Questionado por O MIRANTE sobre o alargamento do projecto à extensão de saúde de Manique do Intendente, José Manuel Franco diz que existe essa intenção mas que não há, para já, uma data para a sua implementação. No entanto, salienta, as consultas em Azambuja e Aveiras “são para todos os utentes e os presidentes de junta disponibilizaram-se para ajudar, em caso de dificuldade de deslocação das pessoas, com transporte”.

Consultas à distância arrancam este mês

Os utentes do concelho de Azambuja que por situação de doença estejam confinados à sua habitação e que não tenham tido consultas com médico de família nem visitas domiciliárias vão, a partir do corrente mês, passar a ter acesso a consultas à distância via telefone. Esta é mais uma resposta, vinca o dirigente da Cerci, que nasce para responder às necessidades da população através de um projecto que a cada dia que passa se percebe cada vez mais o quanto é importante. No concelho de Azambuja o número de utentes sem médico de família atribuído ronda os 88%.