Médio Tejo tem uma nova marca de transporte público de passageiros

Rodoviária do Tejo vai garantir serviço nos 13 concelhos do Médio Tejo, num contrato de 36,5 milhões de euros que terá a duração de oito anos e abrange uma rede superior a 300 linhas e 145 autocarros.

Chama-se “Meio – para andar no Médio Tejo” e é a nova marca de transporte público de passageiros, que vai servir os 13 concelhos que compõe a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT). O programa começa a partir de terça-feira, 1 de Agosto. A marca “Meio” vai estar visível nos autocarros, abrigos de passageiros, passes, espaços publicitários, entre outros. Os serviços garantidos são: transporte público regular de passageiros, de âmbito municipal, intermunicipal e inter-regional nos 13 concelho; transporte público urbano das cidades de Abrantes e Tomar, incluindo os serviços: aBusa e TUTomar, respetivamente; e o transporte escolar especializado em Alcanena.

Anabela Freitas, presidente da CIMT, considera que o arranque da nova concessão significa “um avanço muito importante na resposta do serviço de transporte público de passageiros que a comunidade intermunicipal pretende que corresponda, cada vez mais, às necessidades e rotinas dos cidadãos”, disse, acrescentando que “a CIM Médio Tejo vai continuar atenta de modo a corresponder com os serviços de transporte público, que estão previstos na concessão e ajustá-los, caso seja necessário, ao longo da vigência dos oito anos de contrato”.

Recorde-se que a CIMT é Autoridade de Transportes e responsável pela concessão do transporte público rodoviário de passageiros nos 13 concelhos. O serviço de transportes foi concessionado à Rodoviária do Tejo, que vai garantir a prestação do serviço em toda a região. O contrato de concessão, no valor de 36,5 milhões de euros, terá a duração de oito anos e abrange uma rede superior a 300 linhas e 145 autocarros.