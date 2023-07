Projecto espalha sorrisos no Centro Hospitalar do Médio Tejo

No Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) a alegria e o espírito solidário ganham forma através do projecto intergeracional intitulado “Sorrisos entre Letras”, uma iniciativa que regressou para espalhar sorrisos e calor humano na instituição. Desde Janeiro de 2019 que o projecto tem mostrado ser uma fonte de solidariedade, sendo dinamizado pela Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, em Constância, e pelas juntas de freguesia do concelho. A missão é criar uma actividade regular que envolva voluntários para produzir diversos artigos, como brinquedos, bonecos, cachecóis, gorros, entre outros, utilizando croché ou lã. Cada peça possui um destino especial: ser oferecida a crianças e recém-nascidos que estejam internados nos hospitais de Torres Novas, Tomar e Abrantes. “As peças não são apenas presentes materiais, mas sim uma representação do amor e cuidado que a comunidade deseja transmitir a todas as crianças e famílias”, afirma o CHMT em nota de imprensa.

A instituição refere que o “Sorrisos entre Letras” tem alcançado uma dimensão ainda mais especial ao promover a conexão entre diferentes gerações. Voluntários de todas as idades, entre os 18 e os 90 anos, encontram-se lado a lado, partilhando saberes e experiências. “O Sorrisos entre Letras é mais do que um projecto, é uma história de solidariedade escrita com fios de compaixão e ternura, deixando uma marca duradoura nos corações de todos os envolvidos”, conclui a instituição.