Semana da Juventude em Tomar arrancou com limpeza do rio Nabão

A iniciativa “Por um Nabão Mais Limpo”, no âmbito da Semana da Juventude em Tomar, decorreu a 21 de Julho e contou com a organização do município de Tomar e do Grupo Desportivo Nabância. A iniciativa teve como missão limpar o rio Nabão, sensibilizar e educar os jovens para a importância de manter o rio limpo e evitar deixar resíduos fora dos locais próprios. Cerca de duas dezenas de participantes realizaram trabalhos de limpeza de ervas e apanharam o lixo nas margens do rio. A organização considera que o rio Nabão é um local de turismo e práticas desportivas, sendo importante protegê-lo para os tomarenses e turistas utilizarem o rio com melhor qualidade.

A poluição que se vê frequentemente no rio Nabão é motivo de debate constante entre autarcas do concelho e população. Recorde-se que há alguns meses vários partidos políticos tomaram posição e manifestaram a sua revolta face à impunidade e incapacidade para resolver o problema. Os autarcas têm insistido em respostas para questões como se estão previstas obras de melhoramento no funcionamento da ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) de Seiça, apontada como uma das principais fontes de poluição do rio. Também um grupo de deputados do PS, entre os quais os eleitos pelo distrito de Santarém, apresentou um conjunto de recomendações urgentes ao Governo para que promova medidas que assegurem o financiamento da despoluição do rio Nabão, procedendo também ao apuramento das suas fontes de poluição e à necessária fiscalização. O município de Tomar também já tomou posição por algumas vezes, partilhando um sentimento de “preocupação e vergonha” pelos episódios recorrentes de poluição, lamentando que as câmaras municipais não tenham poder para intervir directamente nas questões relacionadas com os rios fora do espaço urbano.

Com um vasto programa de actividades, a Semana da Juventude regressa a Tomar para animar a cidade entre 21 e 30 de Julho. Cinema, música, actividades radicais e workshops são algumas das iniciativas que os participantes podem realizar. Nos dias restantes realizam-se festas da juventude, escape room, padel, paintball, cinema ao ar livre, silent party, workshops, entre outras iniciativas. A organização do evento juntou o município a um conjunto de associações.