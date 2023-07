Vila Franca de Xira e Mithós assinam protocolo para “Calçar os Sapatos do Outro”

A Câmara de Vila Franca de Xira vai celebrar um protocolo de colaboração com a associação de apoio à multideficiência Mithós - Histórias Exemplares, com o objectivo de promover a educação para a saúde, cidadania e inclusão no âmbito da comunidade educativa. Em particular através do projecto “Calçar os Sapatos do Outro”, que tem sido desenvolvido em colaboração com a Mithós desde o ano lectivo 2017/2018 e que, segundo o município, tem tido um impacto significativo na sensibilização e formação da comunidade educativa para as temáticas da deficiência e incapacidade.

O município vai agora dar seis mil euros à associação para continuar a dinamizar esse projecto no próximo ano lectivo e a proposta de apoio foi aprovada por unanimidade.

A Mithós - Histórias Exemplares tem sido uma peça fundamental para promover a igualdade e a inclusão das pessoas com deficiência na comunidade de VFX, defende o município, considerando que a sua actividade tem também permitido consolidar uma cultura mais inclusiva, eliminando barreiras físicas e mentais ao mesmo tempo que promove o respeito e a compreensão.