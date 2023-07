Vila Franca de Xira vai ganhar bairro comercial digital

Candidatura para impulsionar a economia, num valor superior a um milhão de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, foi a melhor posicionada no distrito de Lisboa e ficou em 12º entre 160 candidaturas nacionais.

Vila Franca de Xira é um dos concelhos que viu aprovado na última semana uma candidatura realizada ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), orçado em um milhão e 112 mil euros, visando a implementação de um projecto de bairro comercial digital no seu território.

O anúncio do sucesso da candidatura foi feito em reunião de câmara pelo presidente do executivo, Fernando Paulo Ferreira. O objectivo principal do projecto é capacitar o comércio local para se adaptar às novas tecnologias e passar a oferecer serviços online aos consumidores, tendo como objectivo final impulsionar a economia local, fortalecer o relacionamento entre comerciantes, residentes e visitantes e proporcionar uma experiência de compras inovadora e dinâmica permitindo, também, melhorar acessos pedonais e rodoviários à cidade.

A candidatura do projecto obteve uma classificação positiva - a melhor do distrito de Lisboa - tendo ficado em 12º lugar das 160 candidaturas apresentadas para criar 65 bairros comerciais digitais em todo o país.

O projecto-piloto está previsto para ser implementado em parceria com a constituição de um consórcio entre o município, a ACIS - Associação Empresarial dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos e a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira. A câmara será a promotora e líder do consórcio assumindo a gestão financeira, técnica e administrativa do projecto, além de coordenar todas as actividades.

Com duração prevista até 30 de Setembro de 2025, o “Bairro Comercial Digital de VFX” procura capacitar os pequenos comerciantes para a transição digital, explorando tanto os canais físicos quanto os digitais de distribuição de produtos.

O apoio e colaboração do IGOT - Instituto de Geografia e Ordenamentos do Território da Universidade de Lisboa foi fundamental para a preparação da candidatura, refere o município em comunicado, onde diz ter a expectativa que Vila Franca de Xira abrace a revolução digital preservando a sua herança cultural e natural, enquanto se tenta afirmar como destino comercial moderno e atractivo para os moradores e visitantes.