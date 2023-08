Autarcas consideram que serviços de Saúde em Ourém estão a “colapsar”

A Assembleia Municipal de Ourém aprovou por unanimidade, na sessão extraordinária de 4 de Julho, uma moção que reclama a melhoria da prestação dos cuidados de saúde no concelho. Apresentada pelo eleito Orlando Cavaco, em nome do grupo municipal do Partido Social Democrata (PSD), a moção foi subscrita por todos os partidos com assento no órgão. Os eleitos concordaram que “os serviços públicos de saúde no concelho de Ourém estão a colapsar por completo”, dando conta que “há mais de quinze mil pessoas sem médico de família, as várias extensões de saúde e o Centro de Saúde de Ourém funcionam sem meios humanos e os materiais e o serviço de urgência dos Centros Hospitalares do Médio Tejo e de Leiria estão frequentemente superlotados”.

Lê-se na moção que, uma vez que o município e as juntas de freguesia do concelho não têm competências na área para resolver os problemas, os responsáveis já manifestaram por várias vezes, junto do Ministério da Saúde, as suas preocupações, mas até agora não obtiveram qualquer resposta. “Os problemas de saúde que estamos a viver no concelho de Ourém são muito graves e preocupantes. É por isso que, autarcas, população e sociedade civil, vimos reclamar e exigir ao Ministério da Saúde medidas efectivas, reais e eficazes para melhorar as condições de acesso à saúde”, afirmou Orlando Cavaco.

Algumas das exigências são a contratação de médicos de família suficientes para que a população do concelho tenha os cuidados médicos e acompanhamento necessários; a reposição do Serviço de Atendimento Permanente (SAP) no Centro de Saúde de Ourém, oferecendo melhores condições de acesso à saúde e aliviando a afluência às urgências hospitalares; solicitar uma reunião urgente com o ministro da Saúde para discutir soluções de forma a minimizar a grave situação dos cuidados primários no concelho.