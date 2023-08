Casal surpreendido por assaltante na garagem do prédio onde mora

Um casal que reside na Urbanização do Tágides Parque, na Póvoa de Santa Iria, foi surpreendido por um assaltante que entrou à socapa para a garagem do prédio localizado na Rua Nossa Senhora de Sebonha. Eram cerca das 23h30 quando João Pinheiro e Maria de Lurdes regressavam a casa de carro. Aperceberam-se que ao chegar perto da garagem um carro preto seguia atrás mas não deram importância, julgando que a viatura ia estacionar na garagem do prédio ao lado.

João Pinheiro abriu o portão da garagem e estacionou no lugar que corresponde ao seu apartamento. Quando saiu do carro viu um vulto mas pensou que fosse um vizinho. “Foram 15 a 20 segundos. Abriram a porta de trás do carro e roubaram a mala da minha mulher. Mas só me apercebi depois. A coluna da garagem também tapa o espelho do carro e não vi ninguém”, conta o visado.

Maria de Lurdes refere que viu um vulto de um homem alto e magro. O assaltante terá saído do carro preto que vinha atrás do casal. Assim que roubou a mala fugiu e à sua espera estava outra pessoa ao volante. O casal apresentou queixa na PSP. Entretanto um homem telefonou à filha do casal a dizer que tinha encontrado o telemóvel de Maria de Lurdes e entregou-o nos Bombeiros de Vila Franca de Xira. A carteira com os documentos e os 30 euros que estavam na mala não chegaram a aparecer.

João Pinheiro diz que é a primeira vez que a garagem é assaltada até porque a urbanização é pacata. O morador alertou os vizinhos para estarem atentos e chegou mesmo a colar um papel na garagem com um aviso. A O MIRANTE chegou um relato semelhante que terá acontecido pela mesma altura perto da Rua Alberto Sanches de Castro, na Póvoa de Santa Iria.

PSP confirma dois casos

A PSP de Vila Franca de Xira confirmou que no último mês verificaram-se duas ocorrências de furto no interior de garagens na Freguesia da Póvoa de Santa Iria, ambas com queixa formalizada. Uma vez que se encontra a decorrer a investigação para identificar suspeitos, a PSP não pode adiantar mais pormenores. A Polícia alerta a população para cuidados a ter nas suas residências como trancar devidamente a porta de casa e ao sair do prédio certificar que a porta de acesso ao edifício fica devidamente fechada.

Quanto às garagens para além do fecho dos portões é preciso estar atento a marcas desenhadas ou fitas coladas junto da porta de entrada, ou na entrada do prédio. Nesse caso a PSP aconselha a redobrar a atenção e contactar no imediato a esquadra policial local. Durante o período de férias, nos meses de Julho, Agosto e Setembro, os moradores podem aderir ao programa Férias em Segurança junto da PSP.