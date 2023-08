Cuidar dos netos é um acto de amor que dá novo sentido à vida

São vários os estudos que apontam benefícios para a saúde física e psicológica e também ao nível da redução da solidão para os avós que cuidam e mantêm uma ligação afectiva com os netos. Mas não é esse o motivo que os leva a assumir um papel activo na rede familiar, geralmente numa fase da vida livre de obrigações laborais. Cuidar a tempo inteiro ou em alguns momentos do dia é uma forma de ajudar os filhos na gestão familiar ao mesmo tempo que se dá e se recebe amor. “O papel dos avós é esse: facilitar a vida dos filhos quando se pode. Sempre o fiz de bom grado, nunca senti que cuidar da minha neta era uma obrigação, nem deve ser”, diz Maria Nazaré, uma das três avós de Samora Correia que conversaram com O MIRANTE a propósito do Dia Mundial dos Avós assinalado na quarta-feira, 26 de Julho.

Aos 65 anos esta avó, que está aposentada mas mantém a sua actividade como ceramista, começou a ficar com a neta, Eva, sempre que os horários da sua filha se prolongavam no trabalho. Hoje a ligação entre as duas é “muito forte” e continuam a estar muito presentes na vida uma da outra. “Vou levá-la e buscá-la à escola e às vezes fica em minha casa onde tem um quarto só dela. Vamos ao cinema, às compras, ver exposições e fazemos workshops juntas - no último aprenderam a fazer grafites. Gosto de estar com ela e ela comigo”, refere.

Apesar de sempre ter tido uma grande contribuição na educação e transmissão de valores à neta, Maria Nazaré entende que há barreiras que não devem ser ultrapassadas. “Nunca tentei educar de forma diferente, a minha filha é que é a mãe e nunca pus em causa a sua autoridade”. O que não significa que concorde sempre com a forma de educar, mas nesse caso, explica, tem-se uma conversa fora da presença de Eva.