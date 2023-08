Equipamento de som furtado nas Festas do Porto Alto

Desapareceu equipamento de som nas Festas do Porto Alto. No final do concerto do duo Némanus, no dia 18 de Julho, o responsável técnico deu por falta de uma rack quando guardava o material de palco na galera do camião. Segundo Claúdio Pereira, a equipa do duo musical montou o equipamento logo de manhã e durante a paragem para almoço um elemento da comissão de festas ficou a guardar os equipamentos. Por volta das 14h00, como é habitual, os técnicos de som e outros elementos da equipa foram descansar para a parte de trás do camião. Lá dentro estavam sobretudo equipamentos de som de substituição e foi um desses equipamentos que foi furtado, o mais leve.

“A minha suspeita é que tenha sido durante a hora do jantar porque não ficou lá ninguém. Perto do palco já havia movimento e a comissão achou não ser necessário segurança e concordei. Mas a verdade é que dei por falta do equipamento suplente quando fui carregar para a galera. Ando nisto há 35 anos e foi a primeira vez que aconteceu”, conta o responsável técnico.

Foi chamada a GNR de Samora Correia que tomou conta da ocorrência e para já só existem suspeitas. Cláudio Pereira defende a presença das forças de segurança para lá do fim das festas. Em todo o país o técnico dá nota que têm vindo a acontecer cada vez mais desacatos e pessoas que se envolvem em brigas por motivos fúteis.

O porta-voz da Comissão de Festas, João Salema, faz um balanço positivo do certame e diz que não houve registo de desacatos. Quanto ao equipamento furtado, considera ter sido descuido dos técnicos de som porque deixaram a porta da galera do camião aberta.