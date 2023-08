Protecção Civil ganha mais duas salas no quartel dos Bombeiros de VFX

O serviço da Protecção Civil Municipal (PCM) de Vila Franca de Xira vai ver o seu espaço de funcionamento ampliado de quatro para seis salas, passando assim a ocupar todo o primeiro andar do quartel dos Bombeiros de Vila Franca de Xira. Para que isso aconteça, o município vai também reforçar o apoio financeiro dado à corporação, que passará dos 2.500 para os 3.500 euros mensais a título de compensação pela ocupação do espaço. Ao todo, a PCM ocupa agora seis salas no quartel dos Bombeiros de VFX, numa área total de 160 metros quadrados, acrescidos de duas casas-de-banho.

A proposta foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo. A revisão do protocolo estabelecido entre a câmara e os Bombeiros de VFX contempla também obrigações da corporação no que ao funcionamento e actividade do novo Centro de Coordenação Operacional Municipal diz respeito, obrigando-se a corporação de VFX a “cooperar reforçadamente” na sua operacionalização. Incluindo, refere a proposta, no domínio do funcionamento do Centro Municipal de Operações de Socorro.

O município justifica o reforço da verba e a ampliação das instalações da PCM com o crescimento do serviço em termos orgânicos e funcionais e as novas competências delegadas no município no âmbito da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. O aumento da verba concedida aos bombeiros de VFX é também justificado com o acréscimo de custos com a limpeza e energia eléctrica do espaço. “A implementação do serviço da PCM no quartel dos bombeiros de VFX tem permitido melhorar as condições de instalação e funcionamento do serviço e incrementado as condições de trabalho e operação, valorizando os trabalhadores afectos a este serviço público”, lê-se na proposta agora aprovada.

O centro de operações da Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira entrou ao serviço em 2020 mas foi formalmente inaugurado em Maio de 2021, estando ao nível do melhor que existe no país, incluindo uma sala de crise com comunicações via satélite para as situações mais complicadas. O centro de operações abriu portas depois de décadas a funcionar em instalações velhas e sem capacidade de resposta nem possibilidade de ampliação. Para tornar o espaço uma realidade a câmara investiu perto de 50 mil euros numa sala que inclui software com capacidade de integração da informação fornecida pelos agentes de protecção civil em tempo real, gestão de recursos disponíveis em cenários de emergência e socorro e salas de reunião e de operações.