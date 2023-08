Reabilitação de bairros ferroviários no Entroncamento em fase avançada

A requalificação de três bairros ferroviários do Entroncamento, com o objectivo de criar habitação a custos controlados e construir novas infraestruturas para o concelho, está em fase avançada e a decorrer dentro dos prazos previstos, segundo explicou a O MIRANTE o presidente do município, Jorge Faria (PS). No bairro Camões todas as habitações do projecto já foram vendidas e algumas já estão habitadas. Existem outras que estão em processo de recuperação, embora todos os trabalhos sejam da responsabilidade dos particulares avançaram com a aquisição dos imóveis.

A recuperação do bairro do Boneco vai servir para outros fins que não os habitacionais, de acordo com as explicações de Jorge Faria. Pretende-se construir um núcleo museológico dedicado à ligação entre o universo ferroviário no Entroncamento e os militares do Exército Português, construir um centro de ciência viva e instalar em definitivo o Centro de Documentação Nacional Ferroviário. O processo, à semelhança dos outros dois bairros, encontra-se bem encaminhado e tem término previsto até ao primeiro trimestre do próximo ano de 2024.

O bairro Vila Verde também se encontra em reabilitação avançada, sendo considerado histórico e propriedade da Infraestruturas de Portugal. Estava devoluto e passou a integrar a bolsa de imóveis do Estado para recuperação por parte do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). O objectivo é alargar a oferta de habitação para arrendamento a custos controlados e compatíveis com os rendimentos das famílias ou casais jovens. Recentemente, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, visitou os trabalhos que prevêem um investimento de 3,7 milhões de euros na recuperação de 40 fogos. A obra resulta de uma intervenção directa do IHRU, que será o senhorio e irá arrendar as moradias depois de um concurso no âmbito do arrendamento acessível que será aberto para famílias de rendimentos intermédios.