Regras de acesso deixam parque de caravanas de Almeirim vazio

Câmara começou a cumprir protocolo com Federação de Campismo e presidente da autarquia chega à conclusão que sistema cria dificuldades. Por isso vai voltar a mandar abrir as cancelas para todos

A Câmara de Almeirim vai voltar a abrir a Área de Serviço de Autocaravanas sem restrições, depois de verificar que as regras implementadas no âmbito do protocolo com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal tem deixado o parque vazio há vários dias.

O parque começou por estar de cancelas abertas, em que os utentes apenas pagavam através de moedas a água e a electricidade, mas há uns dias a autarquia começou a aplicar o previsto no protocolo que permitiu a construção do espaço e de um momento para o outro o espaço começou a estar vazio.

O presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, que se regozijava pela procura do espaço junto ao centro coordenador de transportes, diz que respeita os protocolos, mas também considera que não se podem criar dificuldades aos utilizadores. O autarca reconhece que a forma de utilização do espaço através do preconizado pela federação, que implica um registo online e reservas antecipadas para se conseguir entrar no local, não está a funcionar.

Pedro Ribeiro assume que vai voltar a ter as cancelas abertas até se encontrar uma solução que facilite a utilização da Área de Serviço de Autocaravanas, garantindo que está aberto a estudar a situação com a federação. O autarca realça também que este problema não é exclusivo de Almeirim e que há outros municípios a queixarem-se.

A Área de Serviço de Autocaravanas foi feita no âmbito de um programa da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo sendo que a participação da federação estava inerente ao financiamento das obras e equipamentos.