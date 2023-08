Uma mãe que não desiste de tentar arranjar um rumo para o seu filho

Como os imóveis vão para hasta pública, as autoridades obrigaram o filho a sair de lá e a mãe pede ajuda para lhe encontrarem uma casa.

Há várias semanas que o filho de 42 anos de Maria Isabel Duarte vive nos antigos edifícios da Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, com a namorada. O facto dos imóveis irem para hasta pública no dia 28 de Julho, sexta-feira, obrigou a intervenção da Polícia de Segurança Pública para retirar o casal do local. No dia da intervenção das autoridades, Maria Isabel Duarte visitou a redacção de O MIRANTE para dar a conhecer um pouco da sua história e apelar a que a câmara municipal, onde é funcionária na área da limpeza, arranje uma solução para o seu filho a custos acessíveis. “O meu filho recebe um subsídio mensal que dá para arrendar uma casinha ou um quarto se for barato. Eu sei que existe habitação social disponível para o meu filho e a namorada tentarem recompor a vida”, sublinha.

Maria Isabel, que tem um outro filho, invisual, explica que a principal razão para o seu filho estar na rua é uma desavença entre ele e o seu marido, pai do homem de 42 anos, que não aceita que a sua namorada vá viver para a casa de família. A funcionária do município, com vários anos de serviço, reconhece que o seu filho não tem uma boa imagem em Santarém, uma vez que já foi preso por ter cometido vários furtos, mas não prescinde de continuar a lutar para o ajudar a encontrar um rumo na sua vida, que também lhe possa dar mais paz e sossego no futuro. A mãe explica ao nosso jornal que o seu filho é analfabeto e que ao longo da sua vida teve sempre muita instabilidade. No entanto, garante que, quando é para trabalhar, está sempre disponível e é competente. “Trabalhou no campo e na construção civil e nunca lhe apontaram nada. Simplesmente fez más escolhas na vida”, lamenta.

Maria Isabel Duarte tem duas netas já adultas, filhas do homem actualmente desalojado, das quais tem muito orgulho pelo percurso de vida que seguiram. Foram criadas numa instituição em Fátima, no concelho de Ourém, sendo que uma delas já trabalha há algum tempo numa grande unidade hoteleira da cidade onde está um dos maiores Santuários do mundo. A neta mais jovem ainda estuda, mas ao mesmo tempo vai ganhando experiência no mercado laboral fazendo umas horas também num hotel da cidade.

Contactada por O MIRANTE a Câmara Municipal de Santarém afirma ter conhecimento da situação e garante estar a trabalhar para encontrar a melhor solução para o problema.