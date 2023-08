Andou nas ruas de Vila Franca de Xira a ameaçar "matar toda a gente"

partilhe no Facebook

Um homem causou o pânico no centro da cidade de Vila Franca de Xira ao final da tarde desta quarta-feira, 2 de Agosto, depois de andar pelas ruas, em alguns momentos armado com uma faca, a ameaçar matar quem lhe aparecesse à frente.

Vários moradores, apurou O MIRANTE, procuraram refúgio dentro de algumas lojas e cafés enquanto chamavam a Polícia de Segurança Pública. "Chegou a dizer para uma idosa que a matava se não lhe saísse da frente e que estava farto disto tudo", conta Florinda Peres, moradora, que foi uma das que alertou as autoridades. "Ainda estou em choque", confessa.

A PSP enviou vários agentes ao local que detiveram o homem que vai agora ser alvo de despiste toxicológico e psicológico em unidade de saúde.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE