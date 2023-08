Artesão de Alcanena já construiu mais de uma centena de casas em miniatura

Rui Louro, reformado da profissão de pedreiro, começou a fazer réplicas de barcos reais com caixas de madeira da fruta que levava para casa há cerca de duas décadas. Mais tarde, por curiosidade, decidiu testar o que aplicava em grande escala em miniaturas, começando a fazer “casitas de pedra”, como gosta de lhes chamar. Natural do concelho de Alcanena, explica a O MIRANTE que não replica casas através de fotografias e nunca faz duas peças iguais. Começa tudo com uma base de madeira onde idealiza o espaço que vai construir, define medidas e inicia assim o trabalho.

O artesão esclarece que a recolha de materiais, assim como todo o processo de trabalho, é detalhada e minuciosa. Usa pedra calcária que o próprio recolhe na Serra de Santo António, cana do rio, madeira de oliveira e madeiras brancas de carpintaria, fornecidas por amigos carpinteiros e barro de olaria. Acredita que o gosto pelo artesanato e pelos trabalhos manuais vem de família, uma vez que o avô materno fazia muitas peças de artesanato relacionadas com o trabalho agrícola, como enxadas e carroças, e que os tios também se dedicavam ao ofício, nomeadamente realizando trabalhos de serralharia à escala e tecelagem. Rui Louro diz que o período que mais gosta de trabalhar é entre Outubro e Maio. “Um dos maiores prazeres que tenho é estar a fazer as casas e ouvir chover no quintal”, conta com um sorriso, acrescentando que todo o processo vem da sua imaginação e que chega a estar mais de oito horas dedicado à arte.

Tem mais de uma centena de obras feitas, sendo que cerca de 80 se mantém em sua casa. As restantes ofereceu-as a amigos e familiares. A casita que mais gosta está electrificada e mobilada no interior; chama-lhe “Quinta do Guilherme”. Há uma outra que se destaca por ter animais no exterior, a “Casa da Maria”, nomes em homenagem aos seus netos mais novos. “Gosto de oferecer os meus trabalhos a amigos e familiares porque sei que os vão estimar. Se vendesse sentiria que estavam a tirar algo de mim”, sublinha. Questionado sobre o valor das suas obras, Rui Louro defende que reflectem a sua personalidade, uma pessoa que se diz simples, com gosto pela cultura e tudo o que seja nacional. “Gostava de doar o meu trabalho a alguns municípios da região”, afirma. Sobre o artesanato, diz que é uma actividade que se tem vindo a perder com o tempo e que um dia vai acabar, uma vez que não há sangue novo a dar continuidade. Tem opinião bem formada sobre a falta de apoio que os municípios dão à cultura. “As câmaras não investem na cultura local. Não existe promoção cultural no concelho de Alcanena. A cultura é uma forma de trazer as memórias do passado para o presente”, vinca.