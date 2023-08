Centenas em Vila Franca de Xira para ver passar imagem de Fátima

A imagem da Virgem Peregrina de Fátima esteve na segunda-feira, 31 de Julho, no Jardim Municipal Constantino Palha em Vila Franca de Xira, no âmbito do Festival Marítimo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), tendo sido recebida por mais de cinco centenas de populares e peregrinos. A imagem rumou desde o santuário de Fátima até à cidade ribatejana, onde o andor foi acompanhado pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira e 50 jovens dos agrupamentos de escuteiros do concelho.

Vila Franca de Xira foi o ponto de partida para a etapa final desta peregrinação organizada pelo Corpo Nacional de Escutas com o apoio do Santuário de Fátima. Os últimos quilómetros realizam-se por via fluvial, pelo Tejo. A imagem seguiu rumo a Lisboa (Cais da Marinha), a bordo do barco varino "Liberdade", propriedade do município de Vila Franca de Xira, acompanhado por 40 outras embarcações típicas. O andor seguiu depois para a Igreja de São Tomás de Aquino “como núcleo de uma actividade sobre a temática da paz.