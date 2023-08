Constituído arguido por maus-tratos a cão em Vialonga

partilhe no Facebook

Um homem de 47 anos foi constituído arguido por maus-tratos a animal de companhia na freguesia de Vialonga.

Na sequência de uma denúncia elementos do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Vila Franca de Xira deslocaram-se ao local, dia 31 de Julho, e detectaram um cão numa viatura em fim de vida confinado ao espaço e sem condições. A acção contou com a colaboração dos serviços veterinários de Vila Franca de Xira que recolheram o animal sendo-lhe proporcionado cuidados veterinários e sanitários. Os factos foram remetidos ao Ministério Público de Vila Franca de Xira.

A Guarda Nacional Republicana recorda que o abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias. O SEPNA apela à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. As denúncias podem ser feitas através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infracções ou esclarecimento de dúvidas.