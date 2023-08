Oferta de alimentação para peregrinos resume-se a fast-food em Torres Novas

A alimentação para os peregrinos instalados no concelho de Torres Novas que adquiriram o pacote de alimentação, que lhes permite ir levantar refeições nos espaços aderentes, estão limitados a restaurantes de comida rápida, como hambúrgueres e pizzas. O concelho acolhe por estes dias 692 peregrinos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A vereadora com o pelouro da Cultura, Elvira Sequeira, admitiu na reunião do executivo camarário realizada na manhã desta quarta-feira, 2 de Agosto, que esperava que a estadia destas centenas de pessoas no concelho se traduzisse num maior retorno para o comércio local. “Gostava de ter tido se pudesse desenvolver mais a favor do nosso comércio”, afirmou, explicando que foi dada aos restaurantes a possibilidade de se candidatarem, mas que “apenas as casas de fast-food e pizzas é que são aderentes e é lá que os peregrinos se têm dirigido”.

De acordo com Elvira Sequeira a maioria dos peregrinos recebidos no concelho são de nacionalidades alemã e polaca e estão distribuídos entre a vila de Riachos e a cidade de Torres Novas, nomeadamente no pavilhão da Escola Secundária Artur Gonçalves, Columbófila e Casa do Povo de Riachos, e em famílias de acolhimento. Nestes espaços recebem, diariamente, o pequeno-almoço.

Os grupos, sublinhou por último a vereadora, estão a ser “acompanhados por um grande número de voluntários e não tem havido problemas de maior”.