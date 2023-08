Ribatejano Futebol Clube Valadense festeja centenário no fim-de-semana

O Ribatejano Futebol Clube Valadense está prestes a tornar-se um clube centenário e vai voltar com a sua habitual festa em Valada, no concelho do Cartaxo.

O Ribatejano Futebol Clube Valadense (RFCV) está a organizar a sua habitual festa em Valada, no concelho do Cartaxo, que este ano coincide com o seu centenário. A festa irá decorrer nos dias 4, 5 e 6 de Agosto e os Ferro & Fogo são quem inaugura o cartaz musical às 22h00, sendo a abertura da festa às 18h00, onde também serão servidas refeições. A festa terá insufláveis para os mais novos.

Sábado, 5 de Agosto, a bola rola entre as Velhas Glórias e os Amigos do RFCV, às 10h00. Para a tarde, às 16h00, está programado um torneio de ping-pong e a música começa pelas 22h00 com Ágata. A banda de covers Oh My Dog toca à meia-noite e às 02h30 o DJ Zézocas sobe a palco. Domingo, 6 de Agosto, há uma missa de homenagem aos falecidos sócios, às 09h30, e às 15h00 um torneio de sueca. Às 17h00 espera-se uma actuação de cante alentejano pelo grupo Amareleja e às 19h00 realiza-se um sunset com os DJ Tolan e Rui Alves. A noite fica a cargo da banda G21 e às 00h00 festeja-se o aniversário do clube.