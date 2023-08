“Aflige-me saber que há quem vá para casa sem ter nada para comer”

A cidade de Vila Franca de Xira não está morta mas a proximidade com Lisboa não ajuda e isso só se resolve com a promoção de mais eventos de proximidade. A convicção é de Andreia Calçada, 39 anos, responsável pelo balcão de atendimento da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira.

“Há um esforço grande para inverter essa situação mas cada vez mais as pessoas agarram no carro porque estão a 20 minutos de Lisboa. Isso não ajuda. Devíamos fazer mais coisas em VFX, que tragam as pessoas para a rua, nem que seja feiras de artesanato. Se houver esses eventos as pessoas aparecem e não vão a outros sítios”, defende. Andreia Calçada é de Alhandra, terra onde vive, e diz ter um carinho especial pela Igreja de Alcamé, situada na lezíria de Vila Franca de Xira. “Para mim é uma das igrejas mais bonitas de VFX”, defende.