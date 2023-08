Arte é terapia no tratamento de doenças mentais no Hospital de Santarém

Dos retratos de Leonardo às pinturas abstractas de Elsa Fernandes, a OficINA é uma janela aberta para o mundo onde as emoções se libertam nas telas que agora embelezam os corredores e salas de espera do hospital.

Quando se senta em frente à tela e agarra num dos seus pincéis negros manchados de tinta, Elsa Fernandes entra numa espécie de terapia que a ajuda a libertar as emoções. “Funciona como um catalisador de sentimentos que estão cá dentro. Até os movimentos que faço com o corpo enquanto pinto me ajudam, libertam”. No final de cada obra nasce um sentimento novo, de “realização”, diz a O MIRANTE a utente do serviço de Psiquiatria no Hospital Distrital de Santarém (HDS) que durante “muito, muito tempo” achou que conseguia ultrapassar sozinha uma depressão com episódios de auto-agressão.