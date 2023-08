Encontrada solução para instalar os militares da GNR em Coruche

O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira anunciou que já encontrou uma solução para instalar os militares da GNR. A guarda visitou as novas instalações com o autarca, no dia 1 de Agosto. Recorde-se que a Câmara andava à procura de um espaço condigno para albergar os militares do destacamento territorial de Coruche e posto local da GNR. Agora a solução pode ter sido encontrada num edifício privado, que está sem utilização, e que o proprietário está disposto a ceder. “Arriscar-me-ia a dizer, sem dizer qual o edifício, que a solução terá um desfecho melhor do que estávamos a prever para acomodar a guarda. Vou aguardar certezas que o espaço serve e depois informarei a Câmara e a população”, afirmou o edil.