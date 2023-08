Furtos de cortiça e produtos agrícolas obrigam a reforçar patrulhamento

GNR efectuou cinco detenções no primeiro semestre deste ano relacionadas com furto de cortiça, mais do que em todo o ano passado. Autoridades apelam aos lesados para que apresentem queixa de forma a que possa haver monitorização.

No primeiro semestre de 2023 o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 39 ocorrências relacionadas com o furto de cortiça, confirmando-se a tendência de aumento desse tipo de delito relativamente ao ano de 2022, em que foram registados 64 casos. A informação foi transmitida em resposta a questões colocadas por O MIRANTE, tendo a GNR revelado ainda que no primeiro semestre de 2023 foram feitas cinco detenções pelo mesmo tipo de crime no distrito de Santarém. Em 2022 houve três detenções.