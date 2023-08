partilhe no Facebook

Paula Albuquerque passou a madrugada com a sua mãe no Hospital de Vila Franca de Xira

Oito horas à espera de ser atendida no Hospital de VFX

Cidália Albuquerque tem 69 anos e sofre de uma doença congénita caracterizada pela fractura frequente e espontânea dos ossos. Na madrugada de 18 de Julho sentiu o estalar típico de um osso a quebrar e, com dores, foi transportada pelos Bombeiros de Vialonga para o Hospital de Vila Franca de Xira. A utente, triada com pulseira amarela, acabaria por esperar oito horas na urgência, sem medicação para as dores, até ser vista por um ortopedista.