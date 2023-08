Câmara do Cartaxo cede terrenos em Vale da Pedra e Vila Chã de Ourique

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD) assinou contratos de comodato com as juntas de freguesia de Vale da Pedra e Vila Chã de Ourique para cedência de espaços que vão possibilitar a acomodação de estaleiros e parques de máquinas nas respectivas freguesias. João Heitor considera que a assinatura destes contratos é mais uma forma de apoiar as juntas de freguesia na criação de condições para prestar um melhor serviço aos munícipes e fregueses proporcionando melhores condições de trabalho e aumentando a eficácia do serviço público.

FOTOS CM CARTAXO