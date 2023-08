Câmara não se entende com empresários da Parreira 

Tudo indica que a ambição de cerca de uma dezena de empresários da Parreira em construir uma nova zona industrial na freguesia do concelho da Chamusca está longe de ser uma realidade. Depois dos sócios da Associação de Desenvolvimento Industrial da Parreira (ADIP) terem ido à última Assembleia Municipal da Chamusca perguntar ao presidente da câmara as razões para as negociações estarem paradas há mais de dois anos, acusando Paulo Queimado de falta de vontade em colaborar e em criar pontes para arranjar uma solução, o autarca da Chamusca já reuniu com os empresários, mas, segundo o próprio adiantou em sessão de executivo, não houve qualquer evolução.

Paulo Queimado respondeu à questão colocada pelo vereador Tiago Prestes, que quis saber se os problemas de comunicação já estavam ultrapassados.