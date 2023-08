Um olhar sobre Riachos em ano de centenário

Na sua primeira entrevista a O MIRANTE enquanto presidente de junta, fala das limitações de governar uma freguesia e das obras prometidas que tardam em sair da gaveta. De discurso calmo, mas sem papas na língua, não hesita em dizer que as redes sociais são um “lavadouro público” dos que não têm noção do que são as competências e dificuldades de uma junta de freguesia. A que lidera comemora este ano o seu centenário.

Não há que enganar: a freguesia de Riachos, que este ano está a comemorar o seu centenário, tem-se desenvolvido a vários níveis, deixado para trás as habitações sem saneamento ou água canalizada e uma ruralidade muito ligada à agricultura. Isto, sem perder as suas tradições e qualidades de bem receber como o comprovam os restaurantes de mesas cheias e as esplanadas esgotadas nas noites de Verão. A convicção é do presidente da Junta de Freguesia de Riachos, António Júlio Pereira Jorge, que apesar do balanço positivo não ignora no seu discurso o tanto que ainda há para resolver, desenvolver e melhorar.