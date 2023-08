Voltaram os incêndios com mão criminosa em Vialonga

Em Julho houve registo de seis incêndios em várias zonas rurais da freguesia de Vialonga e as autoridades desconfiam de mão criminosa, estando no terreno a investigar. A maioria dos incêndios teve origem em ignições à beira de estradas, sobretudo na encosta da serra de Santa Iria, entre Vialonga e Santa Iria da Azóia, e perto do lugar de Alpriate. Houve também uma tentativa de ignição na serra de Santa Eulália onde valeu o alerta de um morador que permitiu aos bombeiros dominar o fogo rapidamente. Também junto da variante de Vialonga se registaram pequenos focos de incêndio.

“Nas últimas duas semanas tem havido um número anormal de incêndios em zonas rurais. A pronta intervenção da protecção civil tem permitido controlar essas ignições, sobretudo na Quinta do Serpa, em Vialonga, que voltaram a reacender. São anormais pelo número e pela sua repetição”, confirma o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

O MIRANTE apurou que tanto a Polícia Judiciária como o Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana estão no terreno a tentar encontrar possíveis suspeitos pelo fogo posto. “Quero saudar os bombeiros e a protecção civil pela pronta intervenção, mas também aproveitar este momento para chamar a atenção das pessoas para que sigam as indicações de não fazer queimadas, usar maquinaria que possa gerar incêndios e que não usem fogo de artifício”, apelou Fernando Paulo Ferreira, na última reunião de câmara. O autarca avisa que com o calor excessivo que se sente e o vento forte o risco “é muito grande” no concelho de Vila Franca de Xira. “Temos de acautelar ao máximo a segurança das nossas populações e do nosso património”, vinca.

Fonte dos Bombeiros de Vialonga também confirma o anormal número de ignições e as preocupações com a situação, já que se trata de uma das freguesias com maiores zonas rurais e um dos principais veículos de combate às chamas já tem 40 anos de serviço. O facto da corporação dos Bombeiros de Vialonga não ter sido contemplada com uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP) também não ajuda. Em 2019, recorde-se, também foi notícia a existência de um incendiário em Vialonga, que escapou às autoridades e terá sido responsável em dois meses - precisamente em Julho e Agosto - por 24 incêndios rurais e florestais. Uma das situações chegou mesmo a ameaçar casas e a interromper a procissão que se realizava a propósito das festas da vila, no feriado de 15 de Agosto.