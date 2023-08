Buscas em Coruche para encontrar homem que caiu num canal de rega

Um homem com cerca de 60 anos está desaparecido no Couço após ter caído esta manhã num canal de rega. As buscas estão a ser realizadas pelos mergulhadores da força especial da Protecção civil.

O homem caiu quando tentava salvar o seu cão que estava no canal de rega. O alerta foi dado pelas 10h44 e no terreno estão os bombeiros de Coruche, a GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém.