Casais Novos já tem um reservatório de água para combater incêndios

Reservatório em Casais Novos, no concelho de Tomar, vai servir para ajudar no combate aos incêndios florestais.

O reservatório de água para o combate aos incêndios florestais nos Casais Novos, na União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, no concelho de Tomar, já está pronto. Com capacidade para 410 metros cúbicos, o depósito pode ser acedido pelos baldes dos helicópteros ou encher directamente os autotanques dos Bombeiros do Município de Tomar ou de outras corporações vizinhas. Para esse efeito, foi limpo todo o terreno em redor da estrutura, permitindo o fácil acesso de qualquer um dos veículos.

Situado numa zona de grande extensão florestal, o reservatório será um dos que constituirão uma futura rede, não só nas freguesias vizinhas, mas também nos concelhos limítrofes, com vista a melhorar a capacidade de resposta imediata em caso de incêndio. A obra foi construída em parceria entre o município e a união de freguesias. A presidente da câmara, Anabela Freitas, o presidente da junta, Jorge Graça, e o comandante dos bombeiros, Humberto Morgado, marcaram presença na sessão simbólica de inauguração do reservatório.

O município refere ainda que foi imprescindível a colaboração de Joaquim António Henriques Ferreira, morador nas proximidades e que contribuiu com a oferta da água, cedida de uma captação própria para o primeiro enchimento.