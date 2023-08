Inauguradas obras de requalificação em Minde

A inauguração integra as comemorações do 60º aniversário da elevação de Minde a vila.

As obras de requalificação do Largo Justino Guedes, em Minde, concelho de Alcanena, vão ser inauguradas na segunda-feira, 14 de Agosto, às 17h30. A inauguração integra as comemorações do 60º aniversário da elevação de Minde a vila.