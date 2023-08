População vai dar luta contra quadruplicação da linha de comboio

Movimento popular aprovou por unanimidade sair em peso para as ruas de Alhandra e VFX para apresentar tomada de posição contra quadruplicação da linha de comboio.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O que está a ser feito para travar a ideia apresentada para quadruplicar a Linha do Norte entre Alhandra e Vila Franca de Xira não está a ser suficiente e por isso o movimento popular “Em Defesa de VFX e Alhandra” aprovou por unanimidade, em plenário popular realizado em Alhandra, levar a cabo uma acção de protesto nas ruas das duas localidades em Setembro.

A manifestação está agendada para 23 de Setembro, às 10h00 em Alhandra, entre o viaduto da Avenida Afonso de Albuquerque e a Praça 7 de Março, frente à junta de freguesia; e da parte da tarde, pelas 15h00, entre a zona ribeirinha e o Largo da Câmara, em Vila Franca de Xira, onde o movimento de cidadãos vai apresentar uma tomada de posição negativa ao executivo municipal. Vão ser convidados elementos de todos os partidos políticos e todos os presidentes das juntas de freguesia do concelho, bem como do executivo camarário.