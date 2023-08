Requalificação da escola básica de Almoster custa 80 mil euros

Intervenção vai incidir no espaço exterior do estabelecimento de ensino.

Contrato interadministrativo foi assinado pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves, e pelo presidente da Junta de Almoster, Pedro Costa - FOTO – CM Santarém

A Câmara Municipal de Santarém vai transferir cerca de 80 mil euros para a Junta de Freguesia de Almoster, para a requalificação do recinto exterior da escola básica de Almoster. O contrato interadministrativo foi assinado pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves, e pelo presidente da Junta de Almoster, Pedro Costa, no dia 2 de Agosto.

O investimento municipal contempla a pavimentação do piso na área envolvente à escola, a criação de um jardim, com bancos em material reciclado, assim como a instalação de papeleiras. Será também criado um espaço de jogo e recreio dedicado a crianças dos 4 aos 10 anos e de um campo de jogos para futebol e basquetebol.