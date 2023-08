Um ano depois Pombalinho volta a ter multibanco

O multibanco na freguesia do Pombalinho, no concelho da Golegã, já está a funcionar um ano depois de ter sido desactivada.

A aldeia do Pombalinho, no concelho da Golegã, já tem o multibanco a funcionar, um ano depois do serviço ter sido desactivado. A máquina pertence à Caixa de Crédito Agrícola da Chamusca que foi contactada pela Câmara Municipal da Golegã para voltar a activá-la. Recorde-se que a 21 de Julho do ano passado, a Junta de Freguesia de Pombalinho emitiu um comunicado nas redes sociais a dar conta de que o antigo multibanco, pertencente à Caixa Agrícola de Alcanhões, ficaria desactivado.

Segundo o comunicado, foi transmitido à junta que se tratava de um equipamento antigo que teria de ser substituído, no entanto, de acordo com a Junta de Freguesia de Pombalinho, a entidade bancária mostrou-se desinteressada em substituir o equipamento pelo facto de o Pombalinho não pertencer ao concelho de Santarém e de a caixa ter poucos clientes.

O município da Golegã assumiu as despesas com a instalação da nova caixa e irá assumir os custos de manutenção e funcionamento do equipamento, conforme protocolo celebrado a 9 de Março deste ano. A Junta de Freguesia de Pombalinho criou uma zona de lazer no acesso e envolvente do espaço.