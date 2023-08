Aula de ginástica juntou avós e netos em Vila Franca de Xira

Para promover o envelhecimento activo e saudável, a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira ofereceu uma aula de ginástica dirigida aos idosos e seus netos. A aula decorreu no dia Mundial dos Avós, 26 de Julho, junto ao Ateneu Artístico Vilafranquense (AAV), na cidade, e faz parte do programa Idosos com Ritmo. A maioria dos participantes é activa no quotidiano, apesar de estar aposentada. Através de uma rotina semanal de exercícios físicos demonstram que a idade não é um obstáculo para manter corpo e mente activos.

Um bom exemplo é o de Maria Neves Cunha, 80 anos, que fez a aula de ginástica acompanhada pelos dois netos gémeos de dez anos. Pratica hidroginástica há mais de 20 anos. Tem artrite reumatóide e o médico sempre a aconselhou a mexer-se. Passa o tempo a pintar, a ler e todos os fins-de-semana está com os netos que residem em Alenquer.

Aos 70 anos, Márcia Caxias pratica ginástica duas vezes por semana. Tem um problema num joelho e desde que tem aulas as dores acabaram. Quem nunca se imaginou parada é Celeste Carvalho, 87 anos, que faz ginástica duas vezes por semana e hidroginástica, na piscina de Vila Franca de Xira, há 16 anos. Na juventude era costureira e fazia fatos por medida e a doença cardíaca que tem não a impediu de criar três netos.

Aos 83 anos Graciete Paulo, antiga funcionária do Centro de Bem Estar Infantil, pratica actividade física há 34 anos. Quando trabalhava abdicava da sua hora de almoço para se mexer e, por isso, os médicos elogiam a sua mobilidade. Ana Maria Rodrigues, 67 anos, frequenta às terças-feiras as aulas de ginástica e às sextas-feiras as aulas de zumba. Está reformada desde Janeiro e começou a ter actividade física por iniciativa própria e para estar ocupada.

As aulas de ginástica são planeadas pelo professor Ricardo Teles para atender às necessidades e capacidades específicas da terceira idade. Movimentos suaves, alongamentos e exercícios de fortalecimento muscular são incorporados nas aulas, nada de muito intenso ou exigente. O intervalo entre os exercícios também é mais frequente para aumentar o tempo de recuperação. Duas vezes por semana, o professor dá ginástica no AAV a uma média de 20 alunos, a partir dos 50 anos. “O mais importante é saírem de casa e fazerem exercício. Além da melhoria da mobilidade é bom para eles psicologicamente. Os netos também os obrigam a ser activos”, diz o professor.