Deputados do PCP sugerem enterramento da linha de alta velocidade em VFX

Os deputados do Partido Comunista Português (PCP) na Assembleia da República apresentaram, na semana antes da paragem dos trabalhos para as férias de Verão, uma resolução onde é recomendado que no projecto da nova linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto seja construído um canal autónomo de acesso a Lisboa com ligação directa à estação do Oriente.

Os deputados pedem que no âmbito da modernização da Linha do Norte o governo promova também o estudo e a opção preferencial do soterramento da infraestrutura, nomeadamente na área urbana consolidada de Vila Franca de Xira, integrado com um plano urbanístico em articulação com a autarquia e que tenha em conta a protecção do património histórico, ambiental e a qualidade de vida das populações.

No documento, o PCP exige que o governo esclareça também, “de forma pública e transparente”, o fundamento das opções estudadas, designadamente em termos de custos, prazos de concretização e impactos nos tráfegos existentes na Linha do Norte, suspendendo todos os projectos que tenham impacto na vida das comunidades. Para os comunistas, a modernização da via a norte de Alverca deve ser considerada um importante factor para a melhoria da oferta de comboios suburbanos mas notam que a linha de alta velocidade não tem de ser, “nem deve ser, um investimento que implique a degradação de toda a restante oferta na ferrovia”. Por esse motivo, a opção certa para o projeto de alta velocidade neste troço é ter um canal próprio para acesso à estação Oriente.

Além do condicionamento da infraestrutura acresce, para o PCP, a insuficiência da oferta de transporte no serviço suburbano, “decorrente da falta de investimento e da crónica escassez de material circulante da CP, prejudicando o acesso aos transportes públicos a milhares de cidadãos”. Por outro lado, consideram, o troço de via dupla da Linha do Norte entre Alverca e Azambuja é “particularmente sobrecarregado pelo tráfego de mercadorias do terminal da Bobadela e com diverso tráfego Regional, Intercidades e Alfa”, lê-se no documento.