Oito horas à espera de ser atendida por ortopedista no Hospital de VFX

Cidália Albuquerque tem 69 anos e sofre de uma doença congénita caracterizada pela fractura frequente e espontânea dos ossos. Na madrugada de 18 de Julho sentiu o estalar típico de um osso a quebrar e, com dores, foi transportada pelos Bombeiros de Vialonga para o Hospital de Vila Franca de Xira. A utente, triada com pulseira amarela, acabaria por esperar oito horas na urgência, sem medicação para as dores, até ser vista por um ortopedista.

“A triagem pediu um raio-x, que foi feito em meia hora, mas depois disso nada mais aconteceu entre as 02h30 e as 10h00 da manhã”, até haver a troca de turno e entrar outro ortopedista, explica a filha, Paula Albuquerque, salientando que estava “uma noite calma” naquelas urgências e havia apenas mais um utente na sala de espera para o serviço de Ortopedia.

Quando mãe e filha começaram a questionar o tempo de espera foi-lhes dito por um profissional de saúde, segundo contam, que “aquela hora era sempre complicada”, o que as levou a suspeitar que o médico pudesse estar a dormir. “Não me foi dito mas quando questionei percebi, por um encolher de ombros, que o médico devia estar a dormir. Não havia fila de espera e diziam-me que iam reforçar o pedido para ele descer”, conta. Isto depois de Paula Albuquerque ter escrito no livro de reclamações e ter insistido para chamarem o médico. “Pedi para falar com o chefe de equipa mas foi-me negado. Depois, pelas 08h00, vejo um médico a sair do hospital, com cara de quem tinha acabado de acordar. Acabei por confirmar que era o ortopedista que esteve de serviço a noite toda e que estava a sair antes da troca de turno”, conta Paula Albuquerque.

Foi pelas 09h30 que Cidália Albuquerque foi atendida pelo ortopedista que deu entrada ao serviço nessa manhã e que analisou o raio-x que havia sido pedido e através do qual se constatou que a utente não tinha fracturado nenhum osso. Deixaram aquela unidade hospitalar pelas 10h00 “completamente exaustas”, lamenta Paula Albuquerque que já se queixou da demora no atendimento noutras idas à urgência desse hospital.

O Hospital de Vila Franca de Xira, em resposta a O MIRANTE, refere que naquele dia a escala de ortopedistas na Urgência estava completa, reconhecendo que o tempo entre a admissão e alta “pode constituir incómodo a acompanhantes de doentes, mas é uma situação inevitável da dinâmica hospitalar, cuja principal prioridade é a salvaguarda do interesse e bem-estar do doente”. A reclamação, acrescenta, deu entrada no Gabinete de Apoio ao Cidadão, estando a decorrer dentro dos trâmites previstos.