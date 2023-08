População de Olalhas quer estrada que liga a Ferreira do Zêzere requalificada

As obras na estrada que liga Olalhas a Ferreira do Zêzere são reclamadas há muito tempo pela Junta de Freguesia de Olalhas e pela população. O assunto foi discutido pelo executivo municipal de Tomar, durante a última reunião camarária, após intervenção do vereador Tiago Carrão (PSD), que recordou que foi feita uma promessa de que, caso houvesse folga orçamental no segundo semestre do ano, poderia ser uma obra para avançar.

Anabela Freitas (PS), presidente do município, mostrou-se solidária com a população que reclama a empreitada há vários anos, embora sublinhe que a estrada não é de utilização frequente por muitos cidadãos e não serve “um aglomerado populacional relevante”. As intervenções na estrada partilhada entre o município de Tomar e de Ferreira do Zêzere envolvem um protocolo entre as duas autarquias, sendo que cada uma tinha competências próprias ao nível do investimento necessário, nomeadamente no material, maquinaria e mão de obra. Entretanto, explicou, a Câmara de Tomar falou com a de Ferreira do Zêzere para avaliar o avanço da obra ainda durante este ano, mas o executivo do concelho vizinho propôs que os trabalhos de requalificação comecem apenas em 2024, avançou Anabela Freitas. “Não estando ainda concluído o relatório do primeiro semestre, não me parece que tenhamos folga orçamental para uma obra daquela dimensão”, adiantou a autarca.