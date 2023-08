Salvaterra de Magos vai realizar forte aposta na área da Educação

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, informou na reunião de câmara de 2 de Agosto que teve início a elaboração do projecto técnico da reabilitação do edifício da Escola Básica de Muge, situado na Rua João de Deus e datado do século XIX. O objectivo principal das intervenções é dotar o edifício de melhor eficiência energética.

Ainda na área da educação, foi aprovada por unanimidade a autorização prévia para contrair um empréstimo de médio-longo prazo para substituir dois autocarros escolares, um de grande e outro de pequena dimensão, que atingem no final de 2024 a idade-limite de 16 anos para transporte de crianças imposta por lei. O concurso tem de ser lançado este ano para que o transporte continue a ser assegurado e a autorização prévia terá de ser submetida para deliberação na próxima Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos, que se vai realizar a 22 de Agosto, coincidente com a próxima reunião de câmara, que foi adiada de 16 para dia 22, uma terça-feira.

O montante máximo do empréstimo é de 400 mil euros, ficando dependente do concurso público a ser lançado. O investimento consta do Plano Plurianual de Investimentos e tem efeitos financeiros de 2024 a 2030.