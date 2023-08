Os protocolos aprovados em reunião de câmara visam apoiar a Associação de Amigos da Petanca de Muge, Associação de Dança Vanessa Silva e o Grupo Desportivo do Granho.

Associações de Salvaterra de Magos com apoio para desenvolver actividades

O município de Salvaterra de Magos assinou um conjunto de protocolos de cooperação com vista a apoiar a Associação de Amigos da Petanca de Muge, a Associação de Dança Vanessa Silva, de Salvaterra de Magos, e o Grupo Desportivo do Granho. Os protocolos foram aprovados na última reunião camarária de 19 de Julho.

A Associação de Amigos da Petanca de Muge irá receber 700 euros para apoio nas actividades correntes, nomeadamente deslocações e alojamentos para participação em provas. Para a Associação de Dança Vanessa Silva serão entregues 3.500 euros para apoio na realização e participação em várias actividades. O Grupo Desportivo do Granho ficará com 500 euros para apoio nas despesas de deslocações – combustíveis, portagens, alojamentos, entre outras despesas – com o objectivo de participarem na Taça de Portugal de Petanca.