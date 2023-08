Calor faz disparar consumo de água em concelhos da região

O aumento da temperatura nos últimos dias, com valores acima dos 40 graus, fez disparar o consumo de água da rede pública em vários concelhos da região, sendo que em alguns “mais do que duplicou o consumo habitual e expectável”. A conclusão é de uma avaliação da Águas do Ribatejo (AR), empresa intermunicipal que serve os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

Considerando como “compreensível” a necessidade de utilizar maior volume de água, a AR entende que os valores registados “indiciam o uso supérfluo da água da rede pública de abastecimento, tratada para o consumo humano” e apela que “seja restringido o consumo ao estritamente necessário”. Nesse sentido, aponta a empresa em comunicado, deverão ser evitadas regas, lavagens de pátios, telhados, passeios, ruas ou carros, bem como o enchimento de piscinas ou tanques.

“Com o contributo de todos, e com um uso responsável deste bem essencial, existirá uma maior disponibilidade nas reservas de abastecimento para dar resposta às solicitações do combate a incêndios, sem colocar em causa o abastecimento público de água para os usos prioritários”, sustenta a empresa, acrescentando que foram reforçadas as campanhas de sensibilização junto dos consumidores industriais, comerciais e domésticos de modo a evitar constrangimentos e eventuais falhas no abastecimento.