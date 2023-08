Cartaxo dá mais um passo importante para construção do novo centro de saúde

Executivo da Câmara Municipal do Cartaxo espera vir a ter total financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Projecto de execução foi aprovado em sessão camarária.

O executivo municipal do Cartaxo deliberou por unanimidade aprovar o projecto de execução do novo centro de saúde do concelho e a submissão da respectiva candidatura no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, reforçou que a nova unidade de saúde não é uma promessa, mas um objectivo: “é preciso que Portugal atinja uma meta de municípios que assinaram o protocolo de transferência de competências para que o financiamento de três milhões de euros venha na totalidade", disse.

Recorde-se que o Governo aprovou a 7 de Julho a passagem de mais oito Unidades de Saúde Familiar (USF) para o modelo B no país, uma delas no Cartaxo, permitindo que mais 11.218 utentes tenham médico de família, anunciou o Ministério da Saúde. Das oito novas USF, duas são no concelho de Lisboa, uma em Borba, uma na Marinha Grande, uma em Porto de Mós, uma no Cartaxo, uma em Vila do Conde e uma em Matosinhos, segundo um despacho conjunto dos ministérios da Saúde e das Finanças.

O Ministério da Saúde adiantou, em comunicado, que está a ultimar “o processo de generalização deste modelo de organização dos cuidados de saúde primários”, no qual as equipas são remuneradas com incentivos associados ao desempenho. "Até ao final deste ano, serão criadas condições para que todas as USF modelo A (260) passem a ser USF modelo B, isto é, com remuneração associada ao desempenho dos profissionais de saúde”, refere o Ministério.